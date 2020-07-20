Музыканты из Омска выступят на престижном фестивале

Омичи примут участие в виртуальном музыкальном фестивале.

Специальный сертификат для участия в онлайн-фестивале International Choral Fest Costa Rica 2020 получил Хор Омского музыкального училища имени Шебалина.

Отметим, что под руководством Ирины Кирдяшкиной хормейстера и преподавателя вокала театра "Галёрка" омские музыканты прошли конкурсный отбор, отправив два произведения: "Маленькая кантата" из оперы "Не только любовь" Родиона Щедрина и "Вечерняя музыка" из кантаты "Куранты" Валерия Гаврилина.

Важно сказать, что участниками престижного фестиваля становятся хоровые коллективы из разных стран мира - России, Бразилии, США, Испании, Уругвая, Перу, Чили, Аргентины, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Колумбии.

Добавим, что в 2020 году фестиваль проходит под слоганом "За мир, дружбу, солидарность и любовь!" и при поддержке International Choral Federation of Choral musiс.

Выступление омского хора можно будет посмотреть на официальной странице фестиваля в Facebook в понедельник, 20 июля, в 11:00.

Хочется напомнить, что в мае хор училища имени В. Я. Шебалина стал победителем сразу трёх конкурсов: Международного конкурса - фестиваля WOW ART AWARDS 2020, V Международного конкурса музыкантов - исполнителей и вокалистов "Каденция" и Международного конкурса-фестиваля в Саратове SEMPRE CONCEPT.





