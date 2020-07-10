Омский колледж культуры и искусства получил новые инструменты

Произошло это в рамках нацпроекта «Культура»

В Омской области продолжается поставка музыкальных инструментов в рамках национального проекта «Культура».

Отметим, что в этом году новые инструменты и оборудование получают 12 детских школ искусств и Омский областной колледж культуры и искусства. На эти цели из федерального и областного бюджета было выделено 56,8 млн рублей.

Как сообщили в региональном Министерстве культуры, колледж получил два синтезатора, два саксофона, электрогитары, ударные инструменты, 10 акустических пианино и четыре единицы цифрового, светового и звукового оборудования, а также концертный рояль марки «Кайзербург». Стоимость последнего, кстати, 3 млн рублей. По словам директора колледжа Ирины Лахтиной, новый рояль станет постоянным участником концертных и отчетных программ колледжа.

Добавим, что в этом году Омский областной колледж культуры и искусства также получит баяны, в том числе концертные, и аккордеон. Учебный год студенты начнут с новыми инструментами.



