Омичи приняли танцевальный вызов от красноярцев

Танцоры из Красноярска записали видеоролик и бросили вызов жителям регионов России. Одними из первых в челлендже приняли участие омичи.
Красноярск бросил танцевальный вызов всем регионам России. В популярном паблике различные коллективы представили образ своего города через танец и предложили жителям других городов большой страны сделать нечто похожее.
Одними из первых откликнулись омичи. Они с большим удовольствием приняли участие в предложенном челлендже. Отметим, что съемки проходили в самых живописных местах Омска: на площади у драмтеатра, на территории Омской крепости, на улице Чокана Валиханова, в сквере им. Дзержинского.
Хочется добавить, что инициаторами проекта выступило общественное движение «Омская молодежь», а танцы разных стилей и направлений исполнили коллективы: «Мир танца», «Малина», Three N, а также цирковой коллектив «Дэсто».
Важно сказать, что к челленджу красноярцев уже присоединились не только омичи, но и танцоры из Ростова-на-Дону, Казани, Хабаровска, Белгорода и даже Пхукета.
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