Музыканты омской филармонии приглашают земляков на онлайн-квартирники

Видеозаписи квартирников находятся в доступе на канале Омской филармонии в YouTube.

В первом выпуске собрались кларнетисты Сергей Амельков, Олег Романов, Евгений Миронов и художественный руководитель коллектива Григорий Вевер. Во втором выпуске выступили коллективы артистов Омского академического симфонического оркестра Manhattan Jazz Band.

Третий выпуск состоялся 27 июня, в нем свое совместное мастерство продемонстрировали пианист Юрий Поляков и скрипач Геннадий Хабенский. В следующих выпусках квартирник примет в гостях солистку Анну Шинковую и квартет «Алеф».

