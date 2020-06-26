В Омске открылась выставка о контрразведке

В областном интерактивном историческом музее разместилась экспозиция с уникальными документами из архивов ФСБ

В омском парке «Россия — моя история» во время открытия мультимедийной выставки «И, значит, нам нужна одна Победа!» прошла презентация книги об омских контрразведчиках — участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

На выставке, как и в новом уникальном документальном издании, представлены рассекреченные документы из архива УФСБ России по Омской области.

Отмечается, что данные документы отражают деятельность контрразведчиков на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу врага, работу по выявлению агентуры немецкой разведки, а также созданию оборонного комплекса на омской земле.

«Среди материалов есть уникальные фотоснимки из личных дел сотрудников НКВД-НКГБ, выдержки из рапортов и наградных листов, а также воспоминания контрразведчиков, большинство из которых демонстрируются впервые. Документальные материалы выставки рассказывают о вкладе наших земляков, сотрудников фронтовой контрразведки и территориальных органов безопасности в достижение Победы», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Добавим, что сейчас материалы выставки доступны на федеральном сайте проекта «Россия – моя история» и в социальных сетях.

Важно сказать, что экспозиция подготовлена при поддержке Омского отделения Российского военно-исторического общества и Общества изучения истории отечественных спецслужб.

Для свободного посещения выставка будет доступна по завершении ограничительных мер в регионе, когда откроется сам исторический парк «Россия – моя история».