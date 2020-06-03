Дом – музей Ульянова можно будет посетить из любого уголка мира

Дом-музей семьи Ульяновых передан на праве оперативного управления Северному драматическому театру имени Михаила Ульянова.

Директор Северного драматического театра имени Ульянова Анджей Неупокоев сообщил, что Дом-музей Ульянова, ранее входивший в структуру Омского государственного историко-краеведческого музея, передан в оперативное управление Северному драматическому театру. Теперь у театра появилась новая площадка, которая объединит такие сферы, как театр, музей и туризм.

- Данный проект позволит театру дополнительно получить 2 сценические площадки, одна из которых будет ландшафтной, а вторая располагаться в доме-музее. Помимо этого, дом-музей приобретет свой отдельный сайт, в котором любому жителю мира можно будет пройти 3D экскурсию, как самостоятельно, так и с артистами театра, в роли экскурсоводов, с возможностью посмотреть смоделированные из документальных архивов короткие спектакли из юности Миши Ульянова. Также желающие смогут посмотреть спектакли и фильмы с участием Михаила Александровича. Отдельные слова благодарности хотел бы выразить Ульяновой Елене Михайловне, за поддержку данного проекта, - отметил Анджей Неупокоев.

Дом-музей Михаила Ульянова был открыт в 2014 году в год 420-летия Тары. Это бывший родительский дом Михаила Ульянова – традиционная изба-пятистенок постройки первой четверти ХХ в. Детство и юность в 1930–1940-х гг. Михаил Ульянов провёл в Таре, и здесь он впервые вышел на сцену, занимаясь в самодеятельном коллективе. Будучи уже известным артистом, часто бывал в родном городе, в родительском доме. В репертуаре Северного драматического театра есть камерная постановка, рассказывающая о том, как юный Миша Ульянов собирается в Москву. Теперь она будет проходить в доме-музее в соответствующем интерьере и атмосфере.

Экспозиция дома-музея состоит из двух разделов. В одной из комнат воссоздана обстановка конца 30-х – начала 40-х гг. прошлого столетия, которая окружала будущего актёра до отъезда на учебу. Во второй комнате размещены стенды с разнообразными материалами о жизненном пути и творчестве артиста.