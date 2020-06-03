Две омские команды выступили в телешоу Детский КВН

15 июня в 09:00 на СТС выходит новая версия шоу талантов Детский КВН с Михаилом Галустяном, его восьмилетней соведущей Евой Смирновой и Юлией Михалковой, которая поддержит юных кавээнщиков перед выходом на сцену. В том числе команды «На пределе» и «ВВ» из Омска.

Команда «ВВ» известна и за пределами Омска: участники взяли Гран-при Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе и многие другие награды. Их коллеги, команда «На пределе» — участники, финалисты и победители многочисленных фестивалей. На сцене шоу Детский КВН они выступали в одежде с логотипом в виде черепа, так как считают себя хулиганами из Сибири. Член жюри Михаил Башкатов признался, что ребята органичны в выбранном стиле.

Кстати, впервые в истории игры жюри отказалось от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды в следующий этап, звёзды совещаются в финале каждого выпуска. Выступления юных кавээнщиков со всей страны увидят: Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталёв, Екатерина Волкова, Родион Газманов, Анна Уколова, Алла Духова, Борис Грачевский, Максим Лагашкин, Лиза Арзамасова, Екатерина Скулкина, Эдгард Запашный, Михаил Башкатов, Вадим Галыгин, Наталия Медведева и другие.

Михаил Галустян:

«Слово "КВН" для меня как лампочка для собаки Павлова. Это часть меня, я себя считаю человеком клубным, весёлым и находчивым, поэтому согласился вести проект с горящими глазами. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь скажу на камеру: "Мы начинаем КВН"».

Юлия Михалкова:

«Некоторые могут удивиться, зачем после ухода от кавээнщиков из "Уральских пельменей" я вскоре снова вернулась в КВН, только теперь уже в детский. Но для меня это не работа, а стиль жизни. Драйв, оптимизм, креатив, вдохновение невозможно ни на что променять. Такой образ мыслей помогает с лёгкостью преодолевать жизненные трудности».

Ева Смирнова:

«На съёмках поближе познакомилась с Митей Хрусталёвым и Пелагеей, пообщалась с Лизой Арзамасовой и Эдгардом Запашным. Все члены жюри были интересными, но особенно отмечу моего соведущего Мишу Галустяна. Мы придумывали шутки на ходу, всё время смеялись».

Чтобы попасть в шоу, 1500 юных участников и 150 команд прошли 7 дней конкурсных отборов в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе. Но только 36 команд со всей страны получили заветную путёвку в телепроект СТС.

Премьера на СТС — 15 июня!