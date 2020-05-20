Омичам предлагают принять участие в уникальном спектакле по телефону

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Правила «игры», то есть участия в спектакле «Алло», довольно просты: нужно зарегистрироваться на сайте театра, выбрать удобное время, за 10 минут до начала действа получить по электронной почте сценарий, где прописаны ваши ответы, и дождаться звонка от актера. Услышали заветное «алло»? Значит, пришла ваша очередь прочесть реплику.

Необычный спектакль был придуман драматургом Элиной Петровой и режиссером Борисом Павловичем. Отметим, что Павлович знаком омичам по двум постановкам — «Жизнь» и «Причал. Воздух детства».

В последней одну из главных ролей исполнила омская актриса Ольга Беликова. Она принимает участие и в спектакле «Алло», всего в котором заняты 15 актрис. Все они живут в разных городах России, а потому звонят не по телефону, а через WhatsApp.

Как поясняет режиссер, хотя в «Алло», кроме уже написанных реплик, есть место для импровизаций и даже очень личных моментов, это все же остается спектаклем, а не психологической практикой.

Отметим, что спектакль «Алло» создан СТД в партнерстве с фондом Alma Mater в рамках Спонтанной программы фестиваля «Точка доступа» и недавно стал призером экспертного совета фестиваля. Средства, собранные от продажи билетов, поступают на поддержку инклюзивного театрального проекта фонда Alma Mater.