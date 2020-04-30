Новые лица региональных Министерств

Назначены новые заместитель главы омского Минздрава и первый заместитель министра имущественных отношений Омской области.

Накануне на онлайн-заседании регионального правительства назначили нового заместителя министра здравоохранения Омской области. Им стала врач-гинеколог Анастасия Малова.

Интересно, что нынешний министр здравоохранения Ирина Солдатова уже работала с Анастасией Маловой. Причем в Минздраве, только в Московской области. Солдатова была заместителем министра, а Малова – заместителем заведующего отделом организации акушерско-гинекологической помощи управления организации медицинской помощи матерям и детям.

В Омской области новый замминистра здравоохранения будет также заниматься вопросами оказания медицинской помощи женщинам и детям.

Напомним, что вчера были освобождены от замещаемой должности заместитель министра – начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Омской области Ольга Богданова и заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских.

Также, накануне, 29 апреля, на заседании омского облправительства состоялось назначение первого заместителя министра имущественных отношений Омской области. Им стал бывший омский вице-мэр и директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских.

К исполнению своих обязанностей новый первый замглавы омского Минимущества приступит уже сегодня.

«В должности первого заместителя главы Минимущества Андрей Подгорбунских будет непосредственно контролировать работу департамента учета собственности и земельных отношений Минимущества, осуществлять взаимодействие с Управлением Росреестра по Омской области, Кадастровой палатой, Территориальным Управлением Росимущества в Омской области. В его ведении будут находиться вопросы проведения кадастровой оценки, учета областной собственности, разграничения государственной собственности, управление земельными участками, находящимися в собственности Омской области и другие вопросы», – сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений региона.

Отметим, что в мэрии Омска Андрей Подгорбунских проработал уже более 25 лет.