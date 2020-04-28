Глава Омской области попросил жителей региона еще потерпеть

Александр Бурков понимает, что сидеть на самоизоляции непросто, но это мера чрезвычайно необходимая

Чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, омичам нужно еще немного потерпеть и посидеть дома. Об этом губернатор Омской Области Александр Бурков заявил сегодня в эфире «Радио России».

Глава региона подчеркнул, что летальных исходов в Омске уже два, всего заболевших 71, но скоро эта цифра может вырасти до 82. Еще 11 потенциальных носителей COVID-19 сдали тесты. Результат будет известен в ближайшее время.

Тем, кто на майские праздники собирается поехать к родственникам в районы, свои планы придется отложить. Александр Бурков лишний раз напомнил, что нынешний режим не позволяет перемещаться из района в район.

«Понимаем всю потребность, необходимость посадок, но, к сожалению, нужно подождать, найти в себе силы и перетерпеть, сохранить здоровье своих близких. Как бы тяжело и сложно не было. Пик эпидемии в Омской области еще не наступил. Давайте беречь друг друга и заботиться о здоровье» – обратился губернатор к омичам.