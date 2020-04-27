Ближе к народу: Путин обратится ко всем россиянам, а Бурков ответит на вопросы омичей

Глава государства и глава региона озабочены вопросом эффективной борьбы с коронавирусом



На этой неделе Владимир Путин планирует выступить с новым обращением к нации по ситуации с коронавирусoм. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Я думаю… мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив, — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Также Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что «выход из этой ситуации будет поэтапный».

Напомним, что Владимир Путин выступал с обращением к россиянам уже трижды по ситуации с эпидемией коронавирусной инфекцией. Ограничения вводились постепенно. Из-за вспышки коронавируса президент объявил апрель нерабочим, а также ввел несколько экономических и социальных мер, которые должны помочь населению в условиях нового режима.

Если новое обращение главы государства ожидает россиян, скорее всего, с 27 апреля по 3 мая, то разговор с главой региона омичи точно проведут уже завтра.

28 апреля с 8.00 губернатор Омской области Александр Бурков в рамках прямого эфира на "Радио России" будет отвечать на вопросы местных жителей.

Помимо радио разговор с омичами будет также транслироваться на телеканале "Россия-24" и на "12 Канале". Уже сейчас жители города могут оставлять свои вопросы на сайте.