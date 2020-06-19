Юные омичи получили возможность поступить в школы искусств дистанционно

Фото или видеозаписи работ нужно присылать на электронный адрес школы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в этом году юные омичи смогут дистанционно поступить в городские школы искусств.

Отметим, что учреждения дополнительного образования продолжают прием заявлений на новый 2020-2021 учебный год. Это можно сделать в электронной форме. Вступительные испытания также проходят в новом формате - через Интернет.

Каждая школа искусств и художественная школа разработала новые вступительные испытания специально для детей, которые стремятся к искусству и хотят освоить дополнительные предпрофессиональные программы. Это могут быть рисунок, танец, песня, стихотворение.

Запись или фото детских работ нужно присылать на электронный адрес школы. Не исключены и другие задания – творческие или теоретические. На данный момент принято более 1,2 тыс. заявлений. Важно сказать, что общий план приема на бюджетные места — чуть более 2 тыс. человек.

Добавим, что уже есть и первые официально поступившие. Напомним, что в этом году, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, плановый набор должен быть закончен 30 сентября 2020 года. Однако при наличии свободных мест донабор будет производиться до 30 ноября этого года.

В департаменте культуры мэрии напомнили, что дополнительное образование по направлению «культура и искусство» дети могут получить в 21 детской школе искусств и четырех детских художественных школах.



