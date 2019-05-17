Юлия Далакян в Омске 17 мая в Гранд Банкет Холле ТЦ «Миллениум».
Юлия Далакян — известный российский дизайнер, модельер, владелица собственного модного дома JULIA DALAKIAN и наставник крупнейшего в стране творческо-благотворительного проекта «Поколение М» впервые приехала в Омск.
Она проведет мастер-класс для будущих омских модельеров и представить свою новую коллекцию в рамках масштабного события — «FashionDay Поколения М».
Мероприятие состоится 17 мая в Гранд Банкет Холле ТЦ «Миллениум».
Информационный партнер вечера – журнал «Собака.ru».
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