Юлия Далакян — известный российский дизайнер, модельер, владелица собственного модного дома JULIA DALAKIAN и наставник крупнейшего в стране творческо-благотворительного проекта «Поколение М» впервые приехала в Омск.

Она проведет мастер-класс для будущих омских модельеров и представить свою новую коллекцию в рамках масштабного события — «FashionDay Поколения М».

Мероприятие состоится 17 мая в Гранд Банкет Холле ТЦ «Миллениум».

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