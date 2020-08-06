Омскому бизнесу выплатят более 100 млн рублей на профилактику COVID-19

Об этом сообщают в правительстве Омской области

Теперь официально: на профилактику COVID-19 омский бизнес получит более 100 миллионов рублей. Отметим, что уже свыше 2 тысяч субъектов предпринимательства области подали заявки в налоговую службу на получение субсидии на дезинфекционные и профилактические мероприятия.

Важно сказать, что претендовать на выплату могут более 4 тысяч местных бизнесменов, которые заняты в пострадавших отраслях. Добавим, что прием заявок продлится до 15 августа.

Заявление можно направить в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП по почте, а также через личный кабинет налогоплательщика. Всю подробную информацию можно узнать на сайте и телефону контакт-центра Налоговой службы: 8-800-222-22-22