В Омске в ближайшее время могут заработать бассейны

Открытие бассейнов планируется 19 августа

С 19 августа при улучшении эпидемиологической обстановки Оперштаб Омской области планирует разрешить работу бассейнов и детских спортивных школ. Хочется отметить, что с 5 августа разрешено открытие зоопарка и комплекса «Старина Сибирская» в Большеречье, работа торговых объектов на территории торговых центров без ограничения по площади и работа курсов по повышению квалификации и профессиональной переподготовке (с ограничением по количеству обучающихся в группе). Омичей все также просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.