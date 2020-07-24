Жителей и гостей омска приглашают поучаствовать в марафоне «День омича»

Мероприятие продлится 7 дней

С 25 по 31 июля в Омске состоится увлекательный марафон «День омича».

Отмечается, что он будет включать в себя 19 событий в офлайн и онлайн-режимах. Жителей и гостей города ждут интересные квесты, концерты, лектории, конкурсы и флешмобы.

Участником «Дня омича» может стать абсолютно любой желающий. График марафона уже сформирован. Каждый день будет проходить не менее двух мероприятий, из которых можно выбрать активности по своим интересам и вкусам.

«В этом году действительно есть из чего выбрать! Мы собрали интересную программу, из числа тех, кто является постоянными участниками проекта, а также к нам присоединяются новые активные организации и горожане. Вместе с нами общественные организации, спортивные, творческие объединения, представители бизнес сообщества. График марафона будет размещен в группе ДЕНЬ ОМИЧА ВКонтакте, чтобы горожане могли внести интересные события в свои планы и поддержали любимый город. А благодаря развитию проекта в онлайн пространстве наш опыт и наши события смогут увидеть жители Омской области и других регионов страны», — рассказала координатор проекта Марина Брагина.



По мнению директора департамента общественных отношений и социальной политики Радмилы Мартыновой, интерес к участию в марафоне 2020 года в очередной раз показал, что омичи – очень отзывчивые, гостеприимные, заботливые и ответственные и что в сибирском городе-миллионнике довольно много возможностей для творчества и инициатив. Мартынова также добавила, что «День омича» — это открытая площадка для активных горожан, поэтому каждый участник точно найдет для себя что-то интересное.

За подробной информацией обращайтесь в группу «Клуб активных омичей» Вконтакте.

Возникшие вопросы вы можете задать координатору проекта Марине Брагиной по телефону 8-960-982-71-73.