В конце августа в Омске пройдет экскурсионный флешмоб

К акции омского ТИЦ в этом году присоединятся районы области и несколько регионов России.

По сообщениям областного Туристского информационного центра, в этом году в Омске состоится долгожданный «Экскурсионный флешмоб». Отмечается, что масштабная акция с бесплатными экскурсиями запланирована на 29 августа.

В сибирском городе-миллионнике она пройдет уже в четвертый раз. Жителей и гостей города ждет множество тематических экскурсий: творческих, классических, гастрономических, в музеях, театрах, на промышленных предприятиях, в магазинах и мастерских.

«Мы будем познавать историю и современность, влюбляться в родные места, путешествовать и знакомиться с крутыми людьми», — отметили в ТИЦ.

Важно сказать, что будут подготовлены и специальные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы освоят и новый способ передвижения: теплоход, троллейбус и трамвай. Всех участников ожидают памятные сувениры.

Напомним, что первый экскурсионный флешмоб прошел в Омске 24 сентября 2017 года. Интересно, что за три года число участников акции выросло с 630 до 1300 человек, а количество проведенных экскурсий — с 30 до 70.

Добавим, что в этом году омский «Экскурсионный флешмоб» получил президентский грант на сумму более 1 млн рублей, чтобы выйти на всероссийский уровень.

В этот раз к акции присоединятся районы Омской области и несколько регионов России. А со следующего года она станет всероссийской.