Жители Омской области высадили свыше миллиона деревьев

Это сделано в рамках акции «Сад памяти»

1 057 899 – именно столько деревьев высадили жители Омской области в рамках акции «Сад памяти».



Интересно, что чаще всего омичи отдавали предпочтение хвойным породам. Отмечается, что деревья садили не только на территории лесного фонда, но и в населенных пунктах. Добавим, что помимо хвойных деревьев жители региона высаживали дуб, березу, сирень, рябину, а также более экзотические породы.

Сообщается, что в селе Победитель Кормиловского района у администрации теперь растут калина Шукшинская, спирея бумальда, астильба, свидена аргентеомаргината, чубушник венечный, рябина сладкоплодная, разные сорта розы морщинистой, барбариса, смородины и туи.

Неудивительно, что многие омичи выбрали плодовые растения. Чаще других это была яблоня.

В поселениях Большеуковского района компанию ей составила слива и вишня, а в р.п. Саргатском, помимо прочего, высадили маньчжурский орех. Важно сказать, что всего в России в рамках акции «Сад памяти» высадили более 27 млн деревьев. Каждое из них – живой памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.