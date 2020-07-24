Омичи украсят свой город

В рамках акции «Наряд для дома».

С 27 июля по 7 августа в рамках проекта «КТО С НАМИ 2020? День города начинается с тебя!» пройдет акция «Наряд для дома». КТОСы города Омска предлагают всем жителям присоединиться к ней.

Задача «Наряда для дома» проста - создать праздничное настроение и дать возможность горожанам почувствовать сопричастность к важному мероприятию, украсив свои дома.

Принять участие в акции может абсолютно любой омич. Для этого нужно украсить окна, балконы или подъезды в своем доме и разместить фото- или видеоподтверждение на личных страницах в социальных сетях с данными хэштегами: #Наряддлядома, #КТОСыОмска, #ДеньГороданачинаетсястебя, #КТОСНАМИ2020.

Фото и видео также можно отправить и на электронную почту yulyagubina@yandex.ru. Главное не забыть указать адрес дома.

Отмечается, что материалы будут размещены в группах «КТОСы Омска» в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках», а также на официальном сайте «КТОСы Омска».