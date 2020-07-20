Для омичей подготовят необычные экскурсии по городу

Как сообщается на официальном портале Администрации Омска, ко Дню города для омичей подготовят виртуальные путешествия по знаковым общественным пространствам и историческим местам.

Отмечается, что специалисты омских муниципальных библиотек подготовят маршруты, причем в формате «онлайн», которые проведут всех желающих через объекты, недавно благоустроенные в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды»: бульвар Победы и бульвар имени Леонида Мартынова.

Жителям и гостям города расскажут об истории мест и важных событиях, связанных с ними. Интересно, что прогуляться по реконструированной пешеходной зоне, посмотреть на литературный форум – сценическую площадку с трибунами в виде амфитеатра на 250 зрительских мест, мемориальные камни, посвящённые омским писателям и поэтам, литературные скамьи с книжными полками, на которых разместились около 500 электронных изданий, можно будет, не выходя из дома.

Более того, работники библиотек расскажут, как воспользоваться контентом мобильной библиотеки.

Важно отметить, что экскурсия по бульвару Победы познакомит с отреставрированными памятниками, посвящёнными омичам — героям Великой Отечественной войны, среди которых стела — объект культурного наследия. Здесь обновили 48 алюминиевых табличек с 350 именами Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и Героев Социалистического Труда.

Также экскурсанты увидят заложенную на бульваре Победы аллею ветеранов, выполненную в виде пергол с декоративной подсветкой.

Добавим, что 68 портретов, установленных на аллее, имеют уникальный QR-код, отсканировав который, можно попасть на электронный ресурс омских муниципальных библиотек «Мы живем на улицах героев» и найти информацию об омичах, именами которых названы улицы города.

Интересную интерактивную велопрогулку «Омск. Путь к Победе» предложит первая в Омске модельная молодёжная библиотека «Квартал 5/1».

Начнется велопрогулка с железнодорожного вокзала — именно отсюда на фронт уходили составы с добровольцами. Среди объектов экскурсии множество знаковых мест, в том числе памятник труженикам тыла, детям блокадного Ленинграда, автомобилистам, участникам Великой Отечественной войны, а также Омский государственный академический театр драмы, сыгравший важную роль в жизни тылового города, аллея Александра и Владимира Сазоновых и другие интересные места, которые не включают в традиционные экскурсионные маршруты.