В Омске, получившем почетное звание «Город трудовой доблести», прошел грандиозный концерт

На Соборную площадь поздравить омичей пришли губернатор и мэр. Жители Омска смогли насладиться не только концертом, но и световым шоу с салютом.

В минувшую субботу в Омске на Соборной площади прошел концерт, посвященный присвоению звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что двумя днями ранее – 2 июля это звание сибирскому городу-миллионнику своим Указом присвоил президент Владимир Путин. С присвоением Омску высокого звания гостей мероприятия поздравил глава региона Александр Бурков.

Губернатор отметил, что в годы Великой Отечественной войны из Омской области на фронт ушло почти триста тысяч солдат. С первых дней войны те, кто остались дома, открыли трудовой фронт. В цехах омских заводов производилась самая современная военная техника и боеприпасы, выпускались пикирующие бомбардировщики Туполева, авиационные двигатели, мины, снаряды и танки Т-34.

- Город Омск был в то время единственным городом, где производились автомобильные шины для известной героической «полуторки». Но мы ещё и кормили, и одевали армию. Сорок процентов всех поставок валенок в советскую армию того времени осуществлялось омской суконной фабрикой, а наши крестьяне поставляли миллионы пудов хлеба, мяса, овощей на передовую. К концу 1944 года выработка на одного рабочего в сравнении с 1940-вым довоенным годом увеличилась на 200%, - рассказал Бурков. У Александра Твардовского есть такие слова: «Тыл и фронт: родные братья. В славе равные бойцы». Вот благодаря единению этих двух фронтов советскому народу удалось остановить и победить фашизм, чего не удалось сделать многим государствам Европы. Со 2 июля наш славный город Омск по праву называется городом Трудовой Доблести. Я поздравляю вас с этим событием, - заявил Бурков.

Посетила праздник и мэр города. Оксана Фадина сообщила всем присутствующим, что в честь присвоения Омску звания «Город трудовой доблести» будет установлен памятный знак и также поздравила омичей.

- Все мы выросли не на истории, а жизненных рассказах наших близких, чья жизнь и есть эта история. У кого-то близкие работали на заводах, у кого-то они в колхозах, но и те, и другие неустанно работали и думали, что их труд, их продукция именно сейчас так востребована на фронте. И это было правдой, - отметила Фадина.

Добавим, что в этот вечер на Соборной площади выступили музыканты Омского симфонического оркестра, государственный омский русский народный хор и детский ансамбль. На медиа-экранах горожане смогли увидеть военную кинохронику, в том числе кадры, снятые в тыловом Омске. Завершила программу световая проекция и праздничный салют.