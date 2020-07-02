Омский бизнес приглашают на масштабный онлайн форум "Свое дело – твой успех"

8 и 9 июля состоится бесплатный региональный форум предпринимательства "Свое дело – твой успех" в формате онлайн. Форум объединит на одной виртуальной площадке профессионалов, которые поделятся успешными бизнес-практиками. Предприниматели Омской области получат ответы на актуальные вопросы 2020 года.

Деловая программа Форума состоит из трех блоков: продвижение, меры господдержки, внешняя торговля. Для участия в форуме "Свое дело – твой успех" необходимо пройти регистрацию на сайте: своедело2020.рф.