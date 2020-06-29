Шесть лидеров общественных организаций получили молодежную премию Губернатора

По данным пресс-службы Правительства Омской области премии присвоены Владимиру Белоусову, директору студенческого центра Омского государственного педагогического университета, заместителю командира штаба регионального отделения Российских студенческих отрядов Дмитрию Дубровскому, председателю молодёжного общественного совета при Горсовете Андрею Бему, директору Центра по работе с детьми и молодёжью Исилькульского района Наталье Иваньковой, председателю комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов Анатолию Полежаеву и проректору по молодёжной политике Омского аграрного университета Жанне Шмидт.

Лауреатов молодежной премии поздравил Губернатор Омской области Александр Бурков.

«В первую очередь хотел бы поздравить вас с Днём молодёжи и отметить ваши достижения по разным направлениям вашей деятельности – молодёжной политики. Вы занимаетесь как развитием студотрядовского и волонтёрского движений, патриотического воспитания, так и работой с молодёжью на селе, социально-значимыми проектами. Результаты вашего труда получили достойную оценку. Огромное спасибо за то, что мы с вами все в одной команде. Нам вместе многое предстоит сделать. В рамках нацпроекта «Образование» Президентом России поставлены высокие цели по вовлечению наших граждан в общественную деятельность: 20% - в добровольческую деятельность, 45% молодежи - в творческую, а если брать студентов, то 70% - в студенческое движение. Чтобы достичь таких показателей, нужно уметь вдохновлять людей. И мы видим сегодня, что вы умеете вести за собой, умеете убеждать, в том числе своим примером. Уверен, у нас с вами всё получится, - отметил Александр Бурков. - Наш Президент неоднократно заявлял, что для пространственного развития страны важно, чтобы люди учились и получали профессию там, где они живут. И, конечно же, имели возможность реализовать свои профессиональные знания в своем селе, в своём городе. Ключевую роль в этом играет экономика. Но нельзя забывать при этом о молодёжной политике. Работа с молодёжью всегда важна. Хотел бы обсудить с вами те возможности, которые у нас сейчас есть, что ещё не реализовано, и куда двигаться дальше».

В ходе встречи социально активная молодёжь и общественники поделились с Губернатором своими идеями и предложениями, рассказали о собственной проектной деятельности. Для шестёрки сегодняшних лауреатов волонтёрская деятельность, патриотическое воспитание, активная позиция – не абстрактные понятия, а образ жизни. В процессе общения обсуждались, в частности, вопросы грантовой поддержки социально полезных инициатив общественных объединений, актуальные направления молодёжных проектов. Лидеры общественных организаций считают полезным и правильным предоставление шанса получить на конкурсной основе финансовый ресурс на воплощение своих идей. Но деньги - не единственный инструмент поддержки, в котором нуждаются многие общественно значимые проекты некоммерческих организаций. Есть и другие способы помощи креативным молодым людям и молодёжным движениям.

Так, заместитель командира штаба регионального отделения Российских студенческих отрядов Дмитрий Дубровской поблагодарил Губернатора за выделенные студотрядовцам помещения. При содействии Александра Буркова они получили «прописку» в Омской крепости.

«Действительно, студенческим отрядам отдали целое сооружение на территории Омской крепости – более 800 квадратных метров. Огромное помещение, чтобы мы могли организовать деятельность молодых людей, - рассказал после встречи лауреат премии Губернатора Дмитрий Дубровской. - Планируем обустроить помещение: построим коворкинг-зону, где ребята смогли бы обучаться, реализовывать проекты на территории данного учреждения. Самое главное, это возможность собираться в одном месте, где есть единомышленники, которые готовы действовать в интересах общего дела. Постараемся творчески развивать ребят, создать на новой площадке различные студии звукозаписи, видеомонтажа и другие интересные объекты. Ну и, конечно, будем посвящать молодёжь в историю студенческих отрядов, рассказывать о направлениях, которые у нас есть, развивать профориентационные площадки для того, чтобы наши партнёры-работодатели уже напрямую могли взаимодействовать с ребятами, и молодые люди могли увидеть, что может дать им студенческий отряд. Они смогут почерпнуть новые знания, получить векторы дальнейшего развития».

Молодежная премия присуждается гражданам за активное участие в процессе реализации государственной молодежной политики на территории Омской области и высокое профессиональное мастерство. С 2003 года лауреатами премии стали 40 организаций, 47 жителей Омской области. Присуждается шесть премий. Сумма премии составляет 57 500 рублей. Предварительное решение по списку соискателей премии осуществляет специальная комиссия. Решение о присуждении премии принимается распоряжением Губернатора Омской области.