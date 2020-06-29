Омские учителя получили новые LADA Granta

Лауреаты и призёры конкурсов - школьные учителя, воспитатели, педагоги центров детского творчества и руководители отраслевых учреждений - награждены дипломами и памятными призами.

С февраля по июнь в Омской области проходили конкурсы «Учитель года России», «Воспитатель года России», а в сфере дополнительного образования – конкурс «Сердце отдаю детям». Сегодня чествовали лауреатов и призёров областных этапов Всероссийских конкурсов 2020 года. На церемонии награждения Александр Бурков поздравил всех педагогов с высокой оценкой их профессиональных достижений, а также отметил особую роль преподавателей, воспитателей и учителей в жизни общества и каждого человека.

«Вами гордятся ваши воспитанники и ученики. Вы, как и родители, влияете на судьбу ребёнка – формируете его мировоззрение, направляете в нужное русло при выборе профессии и даже жизненного пути. Все мы помним своих учителей и воспитателей. И прежде всего тех, кто давали нам не только знания, но и уроки жизни. Все вы люди с безграничным терпением и добрым сердцем, - подчеркнул Губернатор Александр Бурков. - На этой неделе у нас старт ЕГЭ. Думаю, вы ждете результатов экзаменов с таким же волнением, как и сами ребята, потому что во многом это и оценка вашей работы. Уверен, вы сделали все, чтобы достойно подготовить своих учеников, несмотря на то, каким сложным был конец учебного года».

Александр Бурков рассчитывает, что 2020 год запомнится всем работникам сферы образования не только дистанционной формой обучения. Год пройдет под знаком нацпроектов и строительства.

«У нас с вами впереди много позитивных событий. Мы открываем четыре новых детских сада и приступаем к возведению еще десяти. В Омске откроется первая из семи новых школ, остальные построим до 2022 года. Это новые рабочие места и комфортные условия работы, - отметил руководитель Омской области. - Отрадно, что профессия остается востребованной. За последние два года в сферу образования пришли 2300 молодых педагогов и половина из них – в сельские учреждения. Вам есть с кем поделиться вашим опытом. Желаю вам творческих успехов и нестандартных ярких подходов в воспитании и обучении подрастающего поколения, благополучия, новых идей и достижений в вашем благородном труде».

Дипломов Министерства образования Омской области и памятных статуэток – символов конкурсов – удостоились все финалисты. Их вручила заместитель председателя регионального Правительства Татьяна Дернова. Призёров и победителей престижных состязаний в профессиональном мастерстве награждал Губернатор Александр Бурков.

За третьи места в каждом из профессиональных конкурсов призёрам вручался вместе с дипломом нетбук, за вторые места памятным призом стали ноутбуки. Интрига с победителями трёх конкурсов на церемонии награждения сохранялась практически до самого конца. Их имена были объявлены последними.

В итоге диплом и ключи от автомобиля LADA Granta за победу в областном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» достался преподавателю истории и обществознания Москаленской средней школы Марьяновского района Татьяне Новосёловой. Титула «Воспитатель года» удостоена педагог Саргатского детского сада №4 Людмила Сазонова. В конкурсе «Сердце отдаю детям» победила Светлана Симончук - педагог дополнительного образования Центра детского творчества Азовского немецкого национального муниципального района. Александр Бурков им также вручил главный приз конкурса.

Совместное фото с Губернатором на фоне машин - ещё один приятный момент на память о важном событии - большой профессиональной победе.

«Для меня крайне неожиданная победа - я не верила до тех пор, пока не услышала своё имя из уст Губернатора, - делится впечатлениями Учитель 2020 года Татьяна Новосёлова. - И даже после того, как он назвал мою фамилию, я секунды две сидела и озиралась, ждала, что кто-то выйдет. Очень рада, непередаваемые ощущения. У меня есть права, 10-летний водительский стаж, поэтому я могу это делать сама. У меня не было машины, только у мужа. Теперь это первая моя собственная машина».

Лучший воспитатель года Людмила Сазонова всегда, даже когда ещё была маленькой, хотела учить детей. «Так и получилось: я закончила институт и работаю уже 17 лет воспитателям. Хотелось, конечно, выиграть конкурс, но я не верила до последнего. Очень рада и счастлива. Я никогда ничего не выигрывала! От радости сердце разрывается. Большое спасибо, конечно, Министерству образования за то, что существует такой конкурс, где можно показать свое педагогическое мастерство, поделиться опытом с коллегами», - рассказала педагог Саргатского детского сада №4 Людмила Сазонова.

Педагог азовского Центра детского творчества Светлана Симончук, сидя в салоне своего автомобиля, поделилась своими ощущениями: «Приятно, комфортно. Очень вкусно пахнет новый автомобиль – это просто волшебно. Никогда не ощущала запаха нового автомобиля. Я не просто счастлива: у меня эмоции - восторг, искры - просто выплескиваются через край. Я просто желаю каждому испытать это. И настоятельно советую всем педагогам идти в этот конкурс, участвовать, развиваться и получить достойную награду!».

omskportal.ru