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В Омске запатентовали необычную лопату

Отмечается, что новое изобретение может облегчить работу его пользователям

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала Омскому НИИ приборостроения патент на лопату. И, конечно, на лопату не простую, а инновационную.

Отмечается, что модификация известного инструмента позволяет затрачивать меньше усилий на работу по сравнению с другими вариантами. Создатели уникальной лопаты - Яков Перцель и Михаил Агарков.

Само изобретение описывается так:

«Лопата содержит тулейку с ребром жесткости в виде выдавленного элемента, полотно с режущей кромкой, состоящей из двух полуколец, а также края полотна имеют отбортовку в верхнюю сторону с увеличением от 0 мм до (10-12) мм в верхней части, обеспечивающую удержание грунта и увеличивающую прочность полотна, а также вогнутости 20-25 мм полотна, снижающие физические усилия при выкапывании почвы. Полотно имеет опорную поверхность для ноги, отбортованную в верхнюю сторону, а также два ребра жесткости в виде выдавленных элементов».

Таким образом, изобретение обеспечивает удержание грунта и увеличенную плотность полотна при минимальной толщине лопаты. Важно отметить, что предлагаемая конструкция позволяет производить как копку грунта, так и его перемещение, то есть объединить функции копальной и совковой лопаты.

Авторы поясняют, что работает их инструмент следующим образом:

«При усилии рук на черенок и усилии ног на опорные элементы и благодаря уменьшенному до 10-12° углу наклона тулейки к полотну, имеющему заостренную режущую часть, характерную для копальных лопат, легко врезается в грунт, позволяя при этом поддеть его и удержать на лопате за счет боковых отбортовок и опорных элементов, а также вогнутости полотна и переместить на необходимое расстояние при небольших усилиях».

Напомним, что один из изобретателей, а именно Яков Перцель является ведущим научным сотрудником отдела, главным технологом ОНИИП. Перцель работает на предприятии с 1960 года.

Sobaka-Omsk,
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