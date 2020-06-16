Права удаленных работников внесут в Трудовой кодекс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
В законопроекте предлагается:
- отказаться от требования подписывать трудовой договор с использованием электронной цифровой подписи и предоставить возможность заключать договор на бумаге;
- исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий договора, так как рабочее место может находиться везде, где есть интернет;
- предусмотреть право работника не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенное время.
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