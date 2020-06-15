На параде Победы омичи смогут насладиться авиашоу

Росавиация уже подтвердила данную возможность

Теперь официально: Омск получил разрешение на проведение авиашоу во время парада Победы.

Сибирский город-миллионник вошел в немногочисленный список российских городов, в которых авиашоу скорее всего состоится.

Отметим, что парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Омске 24 июня. Мероприятие было перенесено с 9 мая в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Росавиации, по информации ФГУП «Госкопорация по ОрВД» на 15 июня, «предполагается проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, в городах Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите, Новосибирске, Омске, Севастополе, Самаре, Туле. Сейчас подготовка к проведению торжество в регионе входит в завершающую стадию. Масштабное мероприятие перенесли с 9 Мая на 24 июня. Именно в этот день прошел первый Парад Победы в далёком 1945 году».

Напомним, что в параде Победы в Омске примет участие бронетехника, а вечером состоится праздничный салют. Стрелять будут из трех точек города.