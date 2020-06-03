Уже завтра в Омске заработают более 300 торговых центров

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, порядка 30 руководителей ТРЦ вместе с органами власти и контролирующими органами обсудили вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических условий и мер профилактики коронавируса. Завтра торговые залы, площадью менее 400 кв. м., расположенные в ТРЦ, смогут возобновить свою деятельность. Под эту категорию попадают более 4 600 торговых объектов. Такое решение было принято на последнем оперштабе по борьбе с коронавирусом под руководством Губернатора Александра Буркова. На сегодняшний день только в 8 регионах сняты ограничения по работе торговых центров.

В Омской области предприниматели должны обеспечить соблюдение ряда требований безопасности: социальное дистанцирование при условии 1 человек на 4 кв. м. внутри торгового зала, пока ТРЦ будут работать только в будние дни до 20.00 часов, сотрудники и посетители обязаны соблюдать масочный режим, торговые залы должны быть обработаны дезинфицирующими средствами.

Также на совещании обсудили региональные меры поддержки ТРЦ. Для арендодателей, предоставивших отсрочку арендаторам по платежам, будут предоставлены отсрочки по уплате налога на имущество и земельному налогу.

Совместно с бизнес-сообществом было принято решение встречаться в режиме видеоконференции регулярно. Дмитрий Ушаков поручил региональному Министерству экономики проводить индивидуальные консультации с каждым торговым центром и оперативно реагировать на запросы.

На сегодняшний день в Омской области выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19, всего - 1482 случая заражения. 558 человек выздоровели, 2588 - находятся под домашним наблюдением врачей, 26 383 человека сняты с карантинного учета. Всего проведено 131 964 анализа на коронавирус