С 4 июня Омская область выходит на первый этап смягчения ограничений. Но он не коснется людей старшего возраста.

О предполагаемом решении рассказали на сегодняшнем оперативном штабе по борьбе с коронавирусом под руководством Губернатора Александра Буркова.

4 июня смогут открыться торговые центры, но без функционирования фуд-кортов и детских комнат. Возобновят свою деятельность библиотеки, но без читальных залов. С учётом санитарных норм начнут работу садовые маршруты на муниципальном пассажирском транспорте.

«Принято решение начать ослабление режима самоизоляции. С 4 июня мы открываем работу торговых центров, но останутся закрытыми в них точки общепита и детские комнаты. Кроме того, открываем садовые маршруты. Возобновят работу автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице и прогулки, по факту мы и так видим, что это происходит. Делая шаг на ослабление режима самоизоляции, мы будем усиливать контроль за деятельностью организаций, деятельностью предприятий, которые открываются и уже работают. Возрастёт ответственность руководителей всех организаций и главные функции контроля и надзора будут направлены на соблюдение санитарных норм, масочного режима и дезинфекции, неважно магазин это, аптека, промышленное предприятие. Мы будем жёстко спрашивать за нарушения требований безопасности», - отметил Александр Бурков.

Для людей старшего поколения категории "65+" сохраняются все ранее установленные ограничения. При этом ужесточат требования к юридическим лицам – руководителям и собственникам предприятий и организаций за нарушение санитарных норм.

С открытием детских садов решено повременить. Эпидемиологи и медики считают важным сохранить динамику снижения детской заболеваемости. На следующем заседании штаба решено вернуться и к вопросу об открытии летних веранд ресторанов и кафе.

На сегодняшний день в Омской области подтверждено 42 новых случая заболевших. Общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» с начала пандемии составляет 1 269. Из них 357 уже выздоровели . Всего 20 летальных исходов . Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 3 333 человек. Сняты с учета – 24 075. В омских лабораториях проведено 117 805 исследований.