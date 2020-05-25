ЕГЭ быть! Но не для всех.

Уходящей весной выпускников школ больше всего интересовали два вопроса: будут ли прощальные вечера и как им поступать без результатов ЕГЭ. О выпускных праздниках пока приходится забыть, а вот решение по второму вопросу озвучено.

По данным пресс-службы Правительства Омской области, формат проведения ЕГЭ в одиннадцатых классах скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат будут выставлены отметки по итогам года. Сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения. Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не будут. Для учащихся девятых классов отменено проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.

Начнутся экзамены 29 июня. В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

Что касается учеников с пятого по восьмые классы, а также десятиклассников – они вышли на финишную прямую. Началась последняя учебная неделя. У кого в школах пятидневная учебная неделя, последний день учебы – 29 мая, при шестидневной рабочей неделе – 30 мая.