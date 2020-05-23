Новый зам омского министра здравоохранения

В региональном Минздраве новые кадровые перестановки.

Пост заместителя министра здравоохранения Омской области занял Георгий Бутаев. Он уже приступил к своим обязанностям. Ранее Георгий работал в федеральном Росздравнадзоре, где возглавлял отдел государственного контроля за исполнением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

Напомним, что Ирины Солдатовой сейчас четыре заместителя: Наталья Иванова, первый зам Елена Шипилова, недавно назначенная Анастасия Малова и Георгий Бутаев.