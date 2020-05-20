Омский лицей получит двухмиллионный грант

Деньги пойдут на развитие и распространение цифровых навыков.

Омский лицей № 25 вошел в перечень победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020–2021 годах грантов из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Отметим, что данное общеобразовательное учреждение - единственный в регионе обладатель федерального гранта.

Как уточнили в областном правительстве, средства гранта в размере два миллиона рублей лицей потратит на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».

Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» в Омской области будут открыты 42 новых центра формирования цифровых и гуманитарных навыков «Точка роста», начнет работу региональный модельный центр дополнительного образования детей, будут оснащены мастерские по предмету «Технология» в адаптивных образовательных организациях № 12 и 17, откроются современные мастерские в авиационном колледже имени Н. Е. Жуковского, будут отремонтированы 9 сельских спортивных залов.



