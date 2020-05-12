В омском управлении ФСБ произошли кадровые перестановки

Назначен новый замначальника ведомства.

В Управлении ФСБ России по Омской области произошли кадровые изменения.

На пост заместителя начальника регионального ведомства Федеральной службы безопасности назначен Иван Варфоломеев.

Напомним, что ранее это место занимал Дмитрий Богданов. Нынешняя должность Богданова неизвестна.

Перестановка произошла в рамках кадровой ротации.

Отметим, что имя Ивана Варфоломеева ранее упоминалось в указах губернатора Омской области в статусе начальника отделения УФСБ России по Омской области, заместителя председателя региональной аэропортовой комиссии по авиационной безопасности.

До 6 мая 2020 года Варфоломеев был врио начальника Управления ФСБ России по Омской области.





