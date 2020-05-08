Омские вузы получили гранты на сумму более 3,5 млн рублей

Росмолодежь поощрила грантами ОмГТУ и ОмГПУ

По итогам конкурса молодежных проектов два омских университета - ОмГПУ и ОмГТУ получили четыре гранта Росмолодежи на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Важно отметить, что три гранта из четырех достались педагогическому университету. Наибольший из них составил 1,8 млн рублей и был выдан на проведение «Всероссийской школы командного состава трудовых отрядов подростков». Еще 150 тыс. рублей вуз получил на проведение музыкально-патриотического проекта «Россия – наш общий дом», 320 тыс. рублей – на военно-патриотическую игру «Сибирская закалка», которая является региональным этапом всероссийского конкурса «Зарница».

– Игра поможет развить у современной молодежи чувство патриотизма и приобрести полезные навыки в области ОБЖ и спорта. Участие в игре примут 10 команд вузов, – рассказал студент исторического факультета Андрей Вунш - автор последнего проекта.

А вот технический университет представил проект «Школа-тренинг карьерного и личностного роста «Лифт UP 2.0» и получил на его реализацию 1,6 млн рублей. Кстати, в прошлом году политех также выигрывал грант на этот же проект и привлек тогда 150 школьников и студентов.