В Омской области высаживают Сад памяти

У райцентра Черлак на юге области высадили тысячи саженцев сосны. Для того чтобы это место стало садом, нужно как минимум 10 лет.

Накануне в лесном массиве рядом с райцентром Черлак высадили первые деревья в рамках акции «Сад памяти».

Специалисты отдела Главного управления лесхоза Черлакского лесничества посадили тысячи саженцев сосны в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что из 8000 черлакцев, призванных в Красную Армию в годы Великой Отечественной войны, 5607 человек не вернулись в родной район.

В акции «Сад памяти» хотели поучаствовать многие местные жители, в том числе подростки из школьного лесничества, но коронавирус нарушил их планы. Пока посадкой будут заниматься только профессиональные лесоводы, которые в процессе работы придерживаются необходимых мер безопасности. Они проводят высадку в масках и работают парами, соблюдая расстояние между людьми в 2–3 метра.

Однако после снятия ограничений всем желающим будет предоставлена возможность внести свою лепту в « Сад Памяти».

Напомним, что жители Омской области могут принять участие в акции уже сегодня. Нужно просто высадить дерево на собственном участке, нанести его на интерактивную карту садпамяти2020.рф и разместить пост в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.

С этим же хештегом можно выкладывать в соцсети фото детских поделок, аппликаций и рисунков в тематике акции «Сад Памяти».