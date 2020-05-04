В Омске стартует акция «Георгиевская ленточка»

В этом году в связи с пандемией коронавируса она начнется позже, чем обычно

Ежегодно в преддверии Дня Победы в Омске стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Это символ воинской славы, который граждане носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.

По информации департамента городской экономической политики мэрии Омска, акция начнется уже завтра - 5 мая и продлится до 9 мая включительно.

В этом году изменились не только привычные сроки, но и формат.

Из-за ситуации с коронавирусом черно-оранжевые символы Победы не будут раздавать на улицах города. Ленточки можно будет получить только в тех местах, которые доступны для посещения.

В частности, к участию в акции привлечены торговые сети "Победа", "Магнит гипермаркет", "Магнит у дома", "Пятерочка". Как отметили в городской администрации, более трехсот магазинов распространят около 40 тысяч ленточек. Для того, чтобы получить Георгиевскую ленточку, нужно обратиться к кассиру в магазине во время оплаты покупок.



