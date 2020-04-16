Таксисты даром возят омских врачей на работу и домой

Бесплатные поездки в рамках социального проекта помощи омским медикам организованы уже для трех больниц. Для реализации выделено 40 автомобилей.

Проект организован городской администрацией по поручению главы региона Александра Буркова. Пока врачей возят на работу и домой после трудового дня, в дальнейшем планируется организовать бесплатные поездки по пациентам. Водители такси по собственному желанию принимают заказы по специальному тарифу «Медик». Задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители – медицинское обследование.

Помимо Омска проект «Помощь рядом» сегодня реализуется еще в шести городах.