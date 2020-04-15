Спички омичам не игрушки!

С 16 апреля по 15 июня в регионе объявлен особый противопожарный режим

Об этом сообщил ГУ МЧС по Омской области. Введение данного режима означает, что любые действия с открытым огнем запрещены, а за нарушение грозит штраф от 2 до 500 тысяч рублей.

Нельзя разводить огонь и проводить пожароопасные работы на территориях поселений, городского округа, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, на предприятиях. Также запрещается выжигание сухой травянистой растительности и стерни.