Омичам запретили посещать храмы и кладбища до конца апреля

Ограничения введены главным санитарным врачом Омской области

Соответствующее постановление Александр Крига подписал 14 апреля, с этого же дня оно вступило в силу. Ограничительные меры введены, чтобы не допустить распространение COVID-19 и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

До 30 апреля омичам запрещен доступ на кладбища, за исключением похорон и оказанием ритуальных услуг. Также под запрет попали все религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий.

На сегодняшний день в Омской области на лечении с подтвержденным диагнозом коронавирус находятся 13 человек, под наблюдением на дому – 1660 человек. С учета сняты 10270 омича, 9 человек выздоровели.