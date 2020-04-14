Омские аграрии приступили к посевной

17 районов уже вышли на работу в полях
Об этом сообщает региональный Минсельхоз. Каждое предприятие проверяется ведомством на соблюдение санитарных правил и наличие средств защиты.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа подчеркнул, что основной задачей сейчас является сохранение коллективов, организованное проведение массового сева в мае. В местах, где начались полевые работы, хозяйства сами организуют своим работникам питание и отдых во избежание контактов с посторонними людьми.
Животноводческий комплекс региона продолжает работу в исправном режиме. Ежесуточное производство молока находится на уровне 1035 тонн, показатель превышает прошлогодние итоги на 10 тонн. На предприятиях также организован беспрерывный контроль соблюдения мер санитарной защиты от коронавирусной инфекции.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.