Омские аграрии приступили к посевной

17 районов уже вышли на работу в полях

Об этом сообщает региональный Минсельхоз. Каждое предприятие проверяется ведомством на соблюдение санитарных правил и наличие средств защиты.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа подчеркнул, что основной задачей сейчас является сохранение коллективов, организованное проведение массового сева в мае. В местах, где начались полевые работы, хозяйства сами организуют своим работникам питание и отдых во избежание контактов с посторонними людьми.

Животноводческий комплекс региона продолжает работу в исправном режиме. Ежесуточное производство молока находится на уровне 1035 тонн, показатель превышает прошлогодние итоги на 10 тонн. На предприятиях также организован беспрерывный контроль соблюдения мер санитарной защиты от коронавирусной инфекции.