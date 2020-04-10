Юных омичей приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»

Победители получат средства на оплату обучения в вузе, на дополнительное образование и саморазвитие, а также баллы в портфолио достижений, которые будут учтены при поступлении

Конкурс проходит в несколько этапов: первая часть предполагает дистанционное участие на сайте, очная этапы конкурса пройдут с 20 июля 2020 года. Летом к школьникам смогут присоединиться и их любимые педагоги — вместе они пройдут этапы решения кейсов, примут участие в полуфиналах и финале конкурса.

Участников ждут тесты, рассказ о себе через видео, эссе, скетч или подкаст, командное состязание, большая игра и финальный ход!

Свои знания можно показать в близкой сфере, выбрав ее из девяти направлений: творчество, экология и сохранение природы, smart city, ЗОЖ, наука и техника, медиа, туризм, патриотизм и социальное направление.

Завершится конкурс «Большая перемена» в октябре 2020 года. Победители среди старшеклассников – 300 учащихся 10 классов – получат по 1 миллиону рублей, которые смогут использовать на оплату обучения в вузе, на проезд к месту учебы или на ипотеку (в случае поступления на бюджет). Учащиеся 8 и 9 классов – также 300 победителей – получат по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие.

Все финалисты – 1200 человек – отправятся в ведущий образовательный центр страны «Артек», 20 лучших школ получат финансовую поддержку – по 2 миллиона рублей, а педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в лучших центрах страны.

Регистрация участников проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня. Омичи, дерзайте!