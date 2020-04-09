Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал участие в онлайн совещании Владимира Путина с главами российских регионов

Совещание состоялось вчера, в его рамках обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по борьбе с пандемией

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Александр Бурков подчеркнул важность дополнительных социальных мер, принятых на федеральном уровне

– Они четко прозвучали в выступлении Президента. Это касается семей с детьми: расширяется количество получателей ежемесячных пособий, запланированных на три ближайших месяца. Это также касается размера и порядка получения пособий по безработице гражданам, потерявшим работу в ходе этого экономического кризиса, вызванного пандемией. Очень важно, на мой взгляд, принятое решение о поддержке медицинских работников – тех, кто работает с инфекционными больными, и в том числе бригад скорой помощи. Очень своевременное решение. Также важны меры для поддержки бизнеса. Это все нам может позволить легче перенести последствия экономического кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней », – отметил Александр Бурков.

По мнению главы региона, ключевое послание Владимира Путина – использовать федеральную помощь максимально эффективно и оперативно, она же, в свою очередь, колоссальна. Что касается решения по поводу режима самоизоляции в Омской области, то губернатор даст ответ на данный вопрос уже завтра.

– Необходимо найти баланс между интересами государства, бизнеса и простого гражданина. Первые должностные лица регионов должны принимать соответствующие решения с учетом специфики ситуации на своей территории. Нам важно у нас, в Омской области, учесть рекомендации врачей по определению режима изоляции и не забывать при этом ещё и об интересах бизнеса, налогоплательщиках, от которых зависит функционирование всей бюджетной сферы. С одной стороны, для сдерживания распространения коронавируса можно ввести жесткие меры по отношению к бизнесу, ограничив работу предприятий и организаций. Соответственно, будем терять в налогах. С другой стороны, откроем все – получим скачок заболеваемости опасной инфекции. Найти этот баланс будет непросто. Мы будем поэтапно разрешать предприятиям и организациям разных сфер запускаться в работу. На сегодняшний день у нас работают предприятия жизнеобеспечения с непрерывным технологическим циклом и системообразующие. В пятницу нам необходимо будет принять решение, какой режим начнет действовать на территории региона со следующей недели.