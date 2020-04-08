Омские предприятия содействуют обеспечению медиков специальными средствами защиты

От четырех компаний поступила сумма, превышающая 3 миллиона рублей

В период пандемии средства защиты найти не так легко, а они необходимы. Особенно без них не обойтись работникам больниц. Омская региональная Ассоциация врачей организовала прием и закупку специальных средств защиты для дополнительного обеспечения сотрудников омских больниц и призывает представителей бизнеса и неравнодушных граждан оказать помощь.

Возможны два варианта содействия: непосредственное перечисление средств на расчетный счет ОРОО «Омская региональная ассоциация врачей» или передача в организацию необходимых спецсредств. К ним относятся: дыхательные респираторы 2-го и 3-го классов защиты, одноразовые маски, защитные очки и прозрачные лицевые экраны, изолирующие костюмы с капюшонами (одноразовые, многоразовые). Все средства защиты будут распределены между больницами, а деньги будут направлены в медицинские учреждения региона на приобретение специальных средств защиты.

На сегодняшний день помощь уже оказали компании «Планета-Центр», «Сибирские колбасы», «СтройСити» и «Сибирский продукт».

В круглосуточном режиме с организаторами можно связаться по телефону Омской региональной Ассоциации врачей: 8-951-408-99-83.