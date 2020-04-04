С 4 апреля омичам нельзя выезжать из города

О том, что с сегодняшнего дня ограничат въезды и выезды из Омска, сообщили в региональном УМВД

По данным пресс-службы УМВД, свободно передвигаться теперь смогут только обладатели спецпропусков, чиновники и представители силовых структур. Важно, чтобы пропуска были внесены в специальный перечень, который вскоре будет опубликован на сайте мэрии. Горожан за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать.

Чтобы пресекать выезд из города и въезд в него в целях снижения опасности распространения коронавируса, на дорогах, ведущих в Омск, будут выставлены наряды полиции.

Редакция «Омск.Собака.ru» призывает омичей к содействию мерам, защищающим от распространения коронавируса и исключить нахождение вне дома без уважительных причин.