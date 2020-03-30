Консультации по коронавирусу стали доступны омичам в Едином колл-центре

Теперь по единому номеру 8-800-350-46-96 можно узнать, какие симптомы имеет коронавирус, как уберечь себя от заражения, как получить лист нетрудоспособности в условиях карантина, что такое самоизоляция и чем она отличается от карантина, что делать, если некому купить продукты и сходить в аптеку. Коллектив Единого консультационного центра составили специалисты министерства здравоохранения Омской области, Роспотребнадзора, министерства образования Омской области и других ведомств.