Омский Минспорт принял ряд дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Помимо массовых мероприятий отменены и тренировки спортсменов?

Приостановлены тренировки, проведение досуговых мероприятий с участием граждан в сфере физической культуры и спорта с числом участников более пятидесяти человек одновременно, деятельность центров тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО, а также организаций в сфере оздоровления и отдыха детей. Аналогичные меры мы рекомендуем принять и органам местного самоуправления Омской области, руководителям организаций сферы физической культуры и спорта, не подведомственным региональному Минспорту.

Как спортсмены и тренеры реагируют на ограничения?

Спортсмены понимают неизбежность ситуации, которая сложилась. Конечно, обидно, что огромный пласт работы, который был проделан за олимпийский цикл, будет пока не реализован. Но здоровье наших граждан важней. Тренерам и другим работникам этих организаций рекомендовано предоставить очередной оплачиваемый отпуск или его часть. Уровень региональных тренеров позволяет уверенно действовать в условиях форс-мажоров и перестраивается на новый лад. Сейчас их поддержка важна для спортсменов, для ребят, которые посещают спортивные секции и временно оказались без тренировок. Рекомендации, планы домашних тренировок – необходимо использовать доступный формат. В планах регионального Минспорта оперативное восстановление системной работы после снятия ограничений с минимальными потерями формы.

Столичные учреждения культуры переходят в онлайн и продолжают радовать публику произведениями искусства. Как быть любителям спорта?

У нас есть огромное количество хороших спортивных документальных и художественных фильмов, которые связаны с достижениями выдающихся спортсменов и с психологией спорта. Отличная теоретическая подготовка для человека, выбирающего ЗОЖ, отличная мотивация для спортсменов! Возможности современного мира и онлайн-пространства сейчас безграничны. В сети можно найти тренировку по любому виду спорта, упражнения для любой группы мышц, занятия для восстановления тех или иных способностей организма. И качество предлагаемого продукта достаточно высокое. Например, при запросе описания тренировки фехтовальщика определенного уровня, находятся методики нескольких школ в разных форматах. Также в интернете можно найти множество полезных материалов для нашего здоровья. Но их нужно не только смотреть, но и реализовывать для результата. Прежде всего, нужно захотеть, постараться и мотивировать себя. Хочу обратиться к спортсменам, к тренерам с просьбой оказания поддержки ребятам, которые сейчас вынуждены приостановить тренировочный процесс. В сложившейся ситуации вы можете показать достойный пример, мотивировать приверженцев спорта и ЗОЖ заниматься и вне залов, практиковать формат домашних тренировок. Кроме того, вы можете заинтересовать и тех, кто раньше не занимался спортом. Демонстрация интересных упражнений, обсуждения, призыв к занятию спортом – все в ваших руках! Спорт – это ЗОЖ, ЗОЖ – это иммунитет, иммунитет – это здоровье!