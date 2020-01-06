В первые дни Нового года супермодель Наталья Водянова сообщила о предстоящей долгожданной свадьбе с Антуаном Арно.

Пара встречается с 2011 года, у них двое детей: Максим и Роман. Новостью Наталья поделилась в своем Instagram, где опубликовала совместную фотографию с Антуаном. На безымянном пальце, конечно же, сияет огромный бриллиант.

Первым мужем супермодели был британский аристократ Джастин Портман, с которым они прожили 10 лет. У них трое детей: Лукас, Нева и Виктор.