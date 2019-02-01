Открытие конкурса Chefs & Wine 2019
26 января в ресторане «Винотеррия» прошел эногастрономический ужин, открывший конкурс Chefs & Wine 2019.
Во время официальной части выступали Управляющая рестораном «Винотеррия» – Нестерова Инна, Представитель Администрации г. Новороссийск, Президент Гильдии шеф-поваров – Вийтык Евгений.
Организаторы вечера с трепетом презентовали статуэтку Конкурса, символизирующую суть эногастрономии, провели знакомство и жеребьевку участников.
В меню вечера солировали эногастрономические пары:
Карпаччо из подкопченной утиной грудки с вялеными томатами, миндальной землей, соусом из печеного перца с лесными орехами и зеленым песто.
+ Пино-нуар – Мерло Авторское вино «Фанагория»
Филе вяленной Черной Кефали с артишоково-сырным кремом, вялеными томатами, щучьей икрой, бородинскими тостами и тыквенным маслом.
Сибирьковый - Cовиньон Авторское вино «Фанагория»
Филе Саргана с тартаром из печеного баклажана, томатно-каштановой крем-пастой, крашем из тыквенной семечки под соусом из черноморских мидий.
+ Алиготе - Рислинг Авторское вино «Фанагория»
Томленые Говяжьи Щечки с полбой в копченой сметане, томатно-сырной пастой, фундучной землей.
+Каберне-Саперави Авторское вино «Фанагория»
Панна-Котта ванильно-ягодная с молочным шоколадом, гелем из черной смородины и вафельной крошкой.
+ Velvet Season. Саперави “Фанагория”
Фотограф вечера Станислав Бойко.
Редакция NVR.SOBAKA.ru желает удачи участникам эногастрономической битвы Chefs & Wine 2019, а также благодарит организаторов за поддержку и продвижение гастрономической культуры на побережье.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.