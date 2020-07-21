Греческий суд приговорил двух российских моряков по 253 года колонии за перевозку нелегальных мигрантов, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы за перевозку нелегалов
"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции", — сказал Мельников "Интерфаксу".
Как пояснил собеседник информагентства, такой срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, которых на судне было более 20. Дополнительные сроки были добавлены за остальные инкриминируемые преступления.
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