Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы за перевозку нелегалов

"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции", — сказал Мельников "Интерфаксу".

Как пояснил собеседник информагентства, такой срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, которых на судне было более 20. Дополнительные сроки были добавлены за остальные инкриминируемые преступления.



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