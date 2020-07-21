Глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительсвто предложение о возобновления международного авиасообщения из шести крупных российских городов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.
Росавиация предложила возобновить международное сообщение из шести городов России
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Фото: g-switch.org
Аэропорты выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань. При этом требования по соблюдению эпидемиологического режима должны быть одинаковыми для всех аэропортов, независимо от наличия международных рейсов в их расписании.
На первом этапе возобновления международного авиасообщения Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Пока международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами. Улететь за границу можно будет только из них.
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